Сколько стоит собрать первоклассника в школу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии начала учебного года корреспондент МИА «Казинформ» отправился на крупнейший вещевой рынок и самый большой торговый центр города, чтобы выяснить, в какую сумму обойдется собрать первоклассника в школу. По словам торговцев, работающих на алматинской барахолке, сейчас нет определенного периода, когда можно купить одежду для школы по более выгодной цене.

«Это раньше было такое, что в августе были ярмарки или в каком-то месяце было дешевле. Сейчас это неактуально, так как вещей очень много. Мы продаем школьную форму круглый год. Новинки школьной формы поступают с конца мая до октября. Естественно, прошлогодние вещи, например, костюм для мальчика будет стоить ниже пяти тысяч тенге, но не все размеры будут. Сейчас самый ходовой костюм для мальчиков - это пиджак с двумя брюками, который стоит 15 тысяч тенге, а для девочек сарафаны - по восемь тысяч тенге», - рассказал один из продавцов.



Как показали цены, форма для мальчика обойдется дешевле, чем пополнение гардероба девочки. Продавцы объясняют это тем, что у прекрасной половины больше принадлежностей в одежде.





«Девочку дороже одевать. Ей, кроме формы и запасных рубашек, нужны колготки, банты и всякие заколки для волос. Такие мелочи тоже в общей сложности обходятся в три тысячи. И чем старше ребенок, тем дороже вещи, и количество комплектов тоже увеличивается», - отметила алматинка.





Если покупать самое основное, то на мальчика чек будет составлять 26 тысяч тенге. За эту сумму можно приобрести одну рубашку за 2,5 тысячи тенге, костюм-тройку за 5 тысяч тенге, спортивный костюм для физкультуры за 5 тысяч тенге, кроссовки за 3 тысячи и туфли за 4,5 тысячи тенге. Кроме того, канцелярские товары обойдутся в 3,5 тысячи тенге, школьная сумка - 2,5 тысячи тенге. На девочку столько же вещей, аксессуары для волос, в виде бантов, колготки обойдутся в 29 тысяч тенге.



Продавцы утверждают, что за такую сумму реализуется одежда пекинского и турецкого производства. Дороже продаются фирменные вещи от российских и польских производителей.



Между тем в крупных торговых центрах Алматы цены на школьные формы «падают» к сентябрю, но в этот период будет трудно найти размеры и желаемые модели.





«Мы закупаем школьную форму круглый год. Родители уже сейчас активно берут одежду для школы. У нас в основном закупаются с использованием дисконтных карт, которые предоставляют скидки в начале сезона. Сейчас это 5-10%. Большие скидки до 70% будут в сентябре, но размеры для детей от 7 до 12 лет очень тяжело будет найти. Сейчас костюм для девочки стоит 25 тысяч тенге, а для мальчика - 36 тысяч тенге. Это только стоимость костюмов», - рассказала администратор одного из бутиков фирменной детской одежды Айгерим Мусаева.





В фирменных магазинах стоимость рубашек варьируется от 6 до 8 тысяч тенге. Рюкзаки стоят около 7 тысяч тенге. А вот новинки этого года, школьные сарафаны, продаются по цене от 10 до 25 тысяч тенге.













