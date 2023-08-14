Сколько стоит подготовить ребенка в школу в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Лето почти закончилось и пришла пора готовиться к новому учебному году. Собрать ребенка в школу – дело не только хлопотное, но и затратное. Сколько это будет стоить в столице Узбекистана разбирался собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии нового учебного года по всей стране открылись школьные ярмарки. На базарах Ташкента раскинулись огромные ряды лотков с канцелярскими товарами, рюкзаками и другими школьными принадлежностями.

Мама троих школьников Севара рассказала, что предпочитает закупать школьные принадлежности на рынке, где представлен широкий выбор и цены на 5-10 процентов ниже, чем в магазинах. Также, при большом объеме покупок, продавцы с радостью сделают вам скидку.

«Цена на простые ручки – от 1000 до 4000 сумов, которая зависит от качества и дизайна. «Стирающиеся» ручка для первоклассника стоит дороже – 6 000 сумов. Стоимость тетрадей зависит от производителя (узбекские и российские) и количества листов. Так, тетрадь в 12 листов стоит 600-1000, общая 36-листовая будет стоить от 1500 до 6000 сумов, 96-листовая обойдется уже в сумму от 3000 до 10000 сумов. Дороже всех принадлежностей, если не считать школьную форму, обойдется школьный рюкзак. В зависимости от качества материала и дизайна он в среднем стоит от 150 до 500 тыс. сумов. Главное на рынке всегда можно поторговаться», - отметила Севара.

Покупка в специализированных магазинах обойдется дороже. Здесь ассортимент и ценовой диапазон варьируются в основном от страны-производителя. Есть дневники местного производства, их цена составляет от 4 000 сумов до 25 000. Российские дневники стоят от 25 000 до 100 000 сумов. Цена на пеналы стартует от 5000 до 85 тысяч сумов.

«Все зависит от желаний ребенка и возможностей родителей. Например, школьные принадлежности для ИЗО, различные краски, кисточки, пластилин и другое, в основном берут российские. Есть более дорогие – европейские. Цена на акварельные краски – 10-70 тысяч сумов, цветные карандаши в зависимости от качества и количества в наборе стоят 10 – 200 тыс. сумов. Средний чек на укомплектованный школьный портфель составляет от 800 тыс. до 1 млн сумов», - пояснил один из продавцов в магазине.

Таким образом, полный школьный комплект, включая рюкзак, обойдется в Ташкенте от 600 тыс. (на рынке) до 1 млн сумов (25-40 тыс. тенге). При желании приобрести товары более высокого качества набор принадлежностей может обойтись в сумму до 2 млн сумов (80 тыс. тенге). Значительную часть расходов составляет и школьная форма. Здесь родителям в зависимости от возраста и предпочтений ребенка придется выложить от 300 тыс. сумов до 1,5 млн. сумов (16-60 тыс. тенге).

Следует отметить, что огромным подспорьем для родителей первоклашек в Узбекистане уже на протяжении многих лет является так называемый «Президентский подарок» к школе.

По данным Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана в новом учебном году более 700 тыс. детей получат «Президентский подарок», который включает портфель и 11 видов канцелярских принадлежностей.

«В этом году планируется поступление 732 960 детей в 1 классы общеобразовательных школ республики. В связи с этим, для первоклассников проводится закуп «Президентских подарков» и доставляется в регионы через районные отделения министерства», - сообщает ведомство.



Напомним, с 12 августа в Астане на пяти локациях проходят школьные ярмарки. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала цены на канцтовары и школьную форму, мнение родителей и продавцов.