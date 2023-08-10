Сколько стоит платье Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Розовое платье бренда Givenchy, которое носила британская актриса Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», продадут на аукционе Julien's Auctions, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Harper's Bazaar.



Одним из лотов аукциона стало знаменитое розовое платье Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». Именно в этом образе Givenchy героиня Холли Голайтли узнает о смерти брата.

Юбер де Живанши разработал этот наряд для своей музы из шелкового атласа и органзы. Платье из фильма украшено пайетками, бусинами и золотыми аппликациями с кисточками. Сейчас оно оценивается в 200-300 тысяч долларов (89-133 миллиона тенге).

В 2007 году наряд уже выставлялся на аукцион, тогда его продали за 192 тысячи долларов. С тех пор, как говорят эксперты, цены на исторические костюмы значительно выросли.