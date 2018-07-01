Сколько стоит отдых под Астаной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В округе Астаны есть несколько мест, где можно отдохнуть на природе, приготовить шашлыки, искупаться и при этом не уезжать далеко от города. МИА «Казинформ» предлагает обзор цен на такой перерыв от городской суеты.

Близ Астаны есть ряд благоустроенных зон отдыха. На их территории расположены бассейны, условия для катания на квадроциклах, лошадях, в некоторых даже на верблюдах. Сдаются в аренду гостиничные номера, коттеджи, домики, срубы, беседки, юрты. Стоимость отдыха в таких зонах наиболее высокая.

Одна из них база отдыха «Чистые пруды». Вход на территорию - 5 тысяч тенге за взрослого. В стоимость входа входит бассейн, рыбалка, речка. Помимо этого обязателен депозит, куда входит кухня и бар. Депозит на столики у бассейна составляет 40 тысяч тенге, в беседках от 40 до 400 тысяч тенге. Аренда топчана - 3 тысячи тенге за час, плюс нужно оплатить как минимум 5 тысяч тенге за каждого человека. В домах и саунах депозит составит 8 тысяч тенге помимо аренды дома. За аренду сруба необходимо заплатить 30 тысяч за половину суток, 60 тысяч - за сутки.

Недешево отдых обойдется и в таких зонах, как «Балкарагай», «Золотой фазан», «Бейбарыс».

Путь до зоны отдыха «Балкарагай», расположенную близ села Малотимофеевка, пролегает через Карагандинскую трассу. Вход в «Балкарагай» со своей едой и напитками запрещен. Арендовать домик из сруба с пятью спальнями на 10 человек в сутки обойдется в 100 тысяч тенге. В стоимость входит завтрак. Помимо этого действует депозит по питанию - 6 тысяч тенге с человека. В итоге отдых на десятерых без дополнительных развлечений будет стоить как минимум 160 тысяч тенге. Аренда беседок, юрт на один полный день составляет 50 тысяч тенге, также в них действует депозит по питанию - 6 тысяч тенге с человека. Чуть дешевле стоит аренда топчана - 20 тысяч тенге на весь день. Вместимость в них поменьше, за каждого посетителя также нужно будет заплатить по 6 тысяч тенге за питание. За отдельную плату можно арендовать аксессуары для приготовления шашлыка. Вход в бассейн - 5 тысяч тенге за одного взрослого на весь день. Другие услуги стоят от 300 тенге (один выстрел из лука) до 20 тысяч тенге (катание на лошади 1 час за территорией зоны отдыха).

Зона отдыха «Золотой фазан» находится в поселке Коянды. Стоимость проживания и аренды зависит от времени пребывания, количества отдыхающих, вида арендуемого сооружения. Цены варьируются от 9 тысяч до 250 тысяч тенге. Так, в 9 тысяч тенге обойдется стандартный номер на полдня в будни, а в выходные цена вырастает до 14 тысяч. Около 250 тысяч тенге стоит аренда юрты в лесу до 120 человек за день, на полдня - 150 тысяч тенге. Аренда беседки, вместимостью на 10 человек, на один день составит 8 тысяч тенге. При этом нужно учесть, что на территорию зоны отдыха запрещается въезд со своей едой и напитками. Для тех, кто желает приготовить на природе шашлык, нужно будет дополнительно заплатить 5 тысяч тенге за один килограмм мяса, 200 тенге - за уголь, и за каждый шампур по 200 тенге. Также отдельно нужно будет оплачивать предоставляемые на территории услуги. От 700 тенге за час за игру в шахматы и до 18 тысяч тенге за охоту на одного зайца. На территории есть два бассейна, куда стоимость входа на одного взрослого разнится - 2 тысячи тенге и 5 тысяч тенге.

Недавно открывшаяся зона отдыха «Бейбарыс» также находится вдоль Карагандинской трассы, вход со своей едой также запрещен. Вход на территорию стоит 1 тысячи тенге за одного человека. Заплатив, можно находиться на территории весь день, рыбачить в открытом водоеме, а также на выбор: подняться на скалодром или зайти в веревочный парк. Бесплатно могут пройти 5 человек за аренду гостевого дома за 65 тысяч тенге, 4 человека - стандартного номера за 40 тысяч тенге, 2 человека - стандартного номера за 25 тысяч тенге. Также сдаются в аренду крытые беседки - 70 тысяч тенге за весь день и открытые - за 30 тысяч тенге в день. В стоимость входит мангал и самовар. Вход в крытый бассейн стоит 5 тысяч тенге за одного взрослого.

По схожим принципам работают такие зоны отдыха, как «Кулагер», «Астана resort», «Акбозат» и другие.

Есть недалеко от Астаны и более дешевые места для отдыха на природе. К примеру, в поселке Жибек Жолы, что в 45 минутах езды от Астаны, работает база отдыха «Водопад» и «Экокомфорт».

На территории «Водопада» сдается в аренду дом, окруженный лесом, за 80 тысяч тенге с семью спальными комнатами. Отдохнуть в таком доме может компания до 20 человек. Также есть водоем, спортивная площадка, беседка. Разрешается завозить с собой еду и напитки.

В «Эко комфорт» также разрешается въезд со своей едой и напитками. Вход с одного человека стоит 1 тысячу тенге. На территории базы отдыха есть водоем. Аренда беседки 10 человек стоит 10 тысяч тенге за один день.