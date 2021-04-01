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    19:24, 31 Март 2021 | GMT +6

    Сколько стоит одна доза казахстанской вакцины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стоимость одной дозы казахстанской вакцины против коронавируса назвала генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день мы заключили договор с «СК-Фармация». Стоимость одной дозы вакцины составляет 4,7 доллара (2132 тенге). Мы показываем себестоимость вакцины без наценки», - прокомментировала Кунсулу Закарья.

    Ранее Кунсулу Закарья ответила, может ли противостоять казахстанская вакцина QazVac новым штаммам коронавируса.

    Напомним, казахстанская вакцина получила новое наименование QazVac.

    Как сообщила К. Закарья, первая партия казахстанской вакцины уже готова, но она находится на биологическом контроле.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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