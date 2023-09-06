Сколько стоит обучение в самых дорогих школах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана, Астане наблюдается активное развитие из-за стремительного роста населения. В связи с чем, казахстанские родители все чаще задаются вопросом о качественном образовании для своих детей. Корреспондент МИА «Казинформ» подготовила обзор самых дорогих образовательных учреждений Астаны и стоимости обучения в начальных классах.

В целом, в столице функционируют 169 общеобразовательных школ: 101 государственных, 7 республиканских и 61 частных.

Отметим, что, как правило, в частных школах с увеличением уровня класса растет и стоимость обучения. А также в эту стоимость обычно входит школьная форма, учебники и секции дополнительного образования, в некоторых случаях - питание.

Одной из самых дорогих столичных школ является Международная школа QSI, стоимость обучения в которой составляет 12 миллионов тенге в год. Также со всех учеников при поступлении взимается регистрационный взнос в размере 140 тысяч тенге.

Известная международная школа Haileybury предоставляет британскую учебную программу начальным классам за 9 миллионов 50 тысяч тенге. Помимо этого, нужно оплатить регистрационный взнос в размере 45 тысяч тенге и гарантийный взнос в размере 450 тысяч тенге.

В еще одной международной школе Spectrum годовое обучение учеников 1-5 классов составляет 6 миллионов 550 тысяч тенге.

Тариф на образовательные услуги в международной школе Мирас - 4 миллиона 250 тысяч тенге в год, а вступительный взнос составляет 400 тысяч тенге.

Обучение в младших классах Astana Garden school, частной школы с международной программой, обходится в 4 миллиона 100 тысяч тенге. Вступительный взнос - 500 тысяч тенге.

За год обучения первоклассника в школе-лицей NURORDA нужно будет заплатить 3 миллиона 800 тысяч тенге, а также отдельно 595 тысяч тенге за трехразовое питание.

Tamos Space School предлагает обучение в космической школе по цене в 3 миллиона 78 тысяч тенге, при этом в стоимость не включены школьная форма, развозка и дополнительные кружки. А единоразовый вступительный взнос составляет 300 тысяч тенге.

Школа всестороннего развития MILESTONE предоставляет образование первоклассникам за 2 миллиона 90 тысяч тенге. Также при единовременной оплате за год обучения предоставляется скидка в размере 100 тысяч тенге.

Физико-технический лицей Флагман, в свою очередь, предоставляет образовательные услуги за 1 миллион 950 тысяч тенге в год.

А оплата за обучение в частной экономической школе «Центральная» составляет 1 миллион 800 тысяч тенге в год. Первоначальный вступительный взнос - 300 тысяч тенге. Развозка детей в этой школе оплачивается отдельно по 27 тысяч тенге в месяц в один конец, в оба конца - 54 тысячи тенге.