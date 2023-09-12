Сколько стоит обучение в частных школах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Цены начинаются от 60 тысяч тенге, самый дорогой вариант - 140 тысяч тенге в месяц. Всего в регионе действуют четыре частных школы, передает МИА «Казинформ».

В Павлодарской области 356 государственных школ. Три частных школы работают в областном центре, еще одна - в Экибастузе.

«Все четыре частных школы являются начальными, куда принимают детей с 1 по 4 классы. Это «Лингва», «Детвора», «Академия успеха» и школа при Экибастузском гуманитарно-техническом колледже», - сообщили в областном управлении образования.

Самая дорогая частная школа в Павлодаре – «Детвора», она существует с 2021 года. Стоимость обучения - 140 тысяч тенге в месяц, ежегодный разовый взнос – 70 тысяч тенге. Канцелярию, книги и пятиразовое питание отдельно оплачивать не придется. Все включено в стоимость обучения.

Рюкзаки детям не нужны, книги, тетради и другие учебные принадлежности хранятся в школе. Чтобы детям было удобно переходить из кабинета в кабинет, родителям рекомендуют купить младшеклассникам шопперы. Этого достаточно. Домашних заданий здесь нет.

Дети находятся в школе полный день, с 8.00 до 18.00. В первой половине дня ученикам преподают предметы из государственного стандарта обучения – грамоту, казахский язык, математику, цифровую грамотность, естествознание, познание мира, музыку, художественный труд и физкультуру. После обеда с детьми занимаются английским, китайским, предусмотрены уроки логики, каллиграфии, скорочтения, ментальной арифметики, хореографии, театрального мастерства. Можно записать ребенка на секцию таеквондо.

В школе детям не разрешают пользоваться смартфонами и планшетами. При необходимости с ребёнком в любое время можно связаться через тьютора. Каждый день около 40 минут дети проводят на свежем воздухе.

Вторая по стоимости обучения – «Академия успеха». Ежемесячная оплата за обучение составляет 120 тысяч тенге. Четырехразовое питание оплачивается отдельно – 2,3 тысячи тенге в день. Если в школе обучаются несколько детей из одной семьи, предусмотрена небольшая скидка – от 5 до 10%. Оплачивая обучение на год вперед, родители получают скидку в 5%.

В расписание входят занятия по математике, русский, казахский и английский языки, естественные науки, физкультура, хореография, музыка, рисование, труд и компьютерная грамотность. Каждый день с детьми гуляют на улице. Обучают детей по государственной программе, но используют и авторские методики.

Дети находятся в стенах учебного заведения с 8.00 до 18.00. Учатся в небольших классах - до 16 человек. Домашние задания выполняют на продленке.

На третьем месте по стоимости - «Лингва». Годовая стоимость обучения здесь оставляет около 1 миллиона тенге. Ежемесячная оплата – 95 тысяч тенге, разовый взнос за книги – 85 тысяч тенге. В стоимость обучения входят занятия в школе полного дня, продленка, кружки и трехразовое питание.

Обучение ведется на русском и казахском языках. Помимо математики и других привычных предметов, детям преподают живопись, робототехнику, каллиграфию, ментальную арифметику, скорочтение, обучают искусству игры в шахматы.

Предусмотрены ежедневные прогулки, домашние задания дети выполняют в школе. В каждом классе – не более 15 человек.

В Экибастузе работает всего одна частная школа, она действует, при гуманитарно-техническом колледже. Здесь тоже набирают только начальные классы.

Стоимость обучения составляет 60 тысяч тенге в месяц. В эту сумму также входят трехразовое питание и занятия в кружках. Дети находятся в школе с 8.00 до 18.00, в каждом классе – от 15 до 25 учеников.