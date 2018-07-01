Сколько стоит обучение ребенка в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы среднее образование детям предоставляют более 200 государственных и почти 50 частных школ. Какие условия для поступления в частные и государственные школы узнала корреспондент МИА «Казинформ».

Если частные учебные заведения Алматы устанавливают плату за обучение в год от 150 тысяч до 7 миллионов тенге, то общеобразовательная система не подразумевает никакого финансирования от родителей школьников.

Необходимый пакет документов

Для поступления в государственную школу необходим пакет документов, который родителю можно подать лично, либо через электронное правительство.

«Родителю необходимо иметь при себе копию свидетельства о рождении ребенка, заявление в произвольной форме от родителей или опекунов ребенка, справку о состоянии здоровья, две фотографии размером 3х4 см, адресную справку. Заявление должен писать официальный родитель или опекун. Третьим лицам это запрещено. Для иностранных граждан аналогичный пакет документов, плюс необходим документ о виде на жительство и миграционная карта, и документ, удостоверяющий личность - это свидетельство о рождении (удостоверение беженца) удостоверение оралмана», - отмечают секретари государственных школ Алматы.

Если родитель в связи с личными причинами не может до 31 августа подать документы ребенка в школу, то это можно сделать через сайт электронного правительства. Ответ или приглашение от школы придет на электронную почту в формате pdf, который необходимо заранее распечатать и принести вместе с остальными документами. При электронной подаче заявления, родителям необходимо предоставить документы в течение трех дней.

Между тем, частные школы устанавливают свои правила приема документов. Кроме стандартного пакета справок, родителю необходимо внести взнос и обговорить все условия годовой оплаты.

Среди элитных образовательных заведений Казахстана лидируют Haileybury Almaty, международные школы «Мирас» и «Достар». Цена в этих учреждениях варьируется от 1,5 до 7 миллионов тенге. И это только за обучение, так как в частных школах предусмотрены еще и первоначальные взносы и оплата за тестирование.

Стоимость обучения

Как рассказали сотрудники Haileybury Almaty, стоимость обучения растет с каждым годом.

«Для учеников первого, второго класса стоимость года обучения в нашей школе стоит 6 миллионов 646 тысяч тенге. За обучение в третьем и четвертом классе цена выше на один миллион тенге. С седьмого класса стоимость также повышается, так как в этих классах еще появляются дополнительные тестирования и экзамены. При поступлении, кроме стандартных документов, необходимо внести свыше 428 тысяч тенге. Это гарантированный взнос, который в случае ухода из школы можно себе вернуть. Также новичку или первокласснику необходимо оплатить 37 тысяч тенге при поступлении - за тестирование. Обучение кардинально отличается от общеобразовательного, так как у нас британская система обучения», - отметили в частной школе.

Кроме того, ученики этого заведения не сдают ЕНТ - после окончания. Они, как правило, уезжают получать высшее образование за рубежом. В эту стоимость также входит питание и обучение, а вот развозка детей не предусмотрена. Школьная форма также отличается от стандартной формы казахстанских учеников. Продается она только в специализированных магазинах.

По ценовой категории на втором месте международная школа «Мирас», которая принимает детей с детского сада.

Как расписано на официальном сайте заведения, цена за обучение варьируется от 1,5 до 5,5 миллионов тенге. Школьная форма покупается отдельно и обходится в среднем в 43 тысячи тенге без учета рубашки, обуви, спортивной формы и канцелярских принадлежностей. Система оплаты предусматривает скидки для родителей. Например, если в этой школе обучается двое детей из одной семьи, то за обучение второго предусмотрена скидка - 5%, а на третьего и последующих детей - до 10%.

А вот в международной школе-лицее «Достар» стоимость обучения одинаковая для всех категорий классов.

«В месяц обучение в нашей школе стоит 185 тысяч тенге. Кроме этого, есть первоначальный взнос в размере 400 тысяч тенге, который оплачивается единожды. За развозку в месяц выходит 35 тысяч тенге. Подробности условий развозки необходимо обсуждать с компанией перевозчиком. Форма у нас от отечественных производителей», - рассказали в школе.

Мнение психолога

В преддверии школьного года соблазнительно слышать о преимуществе системы образования по иностранной методике, но в Казахстане есть определенные стандарты менталитета и круга общения ребенка. Так, по мнению известного детского психолога Оксаны Тарнопольской, выбор родителей должен исходить из финансовых возможностей.

«Все зависит от возможностей родителей, от их принципов и вообще от того, кем они хотят видеть своих детей в будущем. Обучение в привилегированной школе предусматривает не только финансовые вложения, но и отношение ребенка в дальнейшем к жизни, к обществу, в котором он будет находиться во время обучения. Если взять, к примеру, 10 лет обучения в элитной школе, это не только образование с высокой стоимостью, но и детские праздники, выезды на каникулы, обучение обменом. Эти развлечения также требуют вложений. Финансирование на одном образовании не заканчивается, так как ребенок будет расти в богатой среде и ему нужно соответствовать. Элитная школа подразумевает не только образование, но и сам образ жизни на таком уровне», - отмечает в свою очередь психолог.