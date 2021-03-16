Сколько стоит лечение одного больного коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие расходы уходят на терапию при коронавирусе одного больного в Алматы, рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель городского управления общественного здоровья Нариман Табынбаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До нового года при лечении ковидного больного для каждого дня была своя цена. На сейчас управлением общественного здоровья определены тарифы. Для лечения одного пациента с тяжелой формой коронавирусной инфекции выделяется свыше 930 тысяч тенге. Для больных средней тяжести порядка 450 тысяч тенге. Каждый случай лечится по установленным тарифным ценам. На сегодня финансовые средства, которые выделяются Министерством здравоохранения РК, для больных с коронавирусной инфекции в полной мере хватает. Туда входят медикаменты, заработная плата врачей, медицинских сестер и санитаров и оснащенность всех аппаратов»,- рассказал Нариман Табынбаев.

Напомним, 10 марта Алматы перешел в «красную» зону по коронавирусу. В связи с этим в мегаполисе был усилен режим карантина.

За последние дни в Алматы зарегистрировано 297 новых случаев коронавируса. На стационарном лечении находятся 1 239 человек, из них 64 ребенка. 13 взрослых пациентов в крайне тяжелом состоянии, 131 в тяжелом, 1 095 в средней степени тяжести.