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Сколько стоит кумыс и продукты из кобыльего молока в Германии

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Июля 2020, 14:04
Сколько стоит кумыс и продукты из кобыльего молока в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О пользе целебного кисломолочного напитка знают не только в Центральной Азии, но в европейских странах. Так, одна из известных немецких компаний продают не только кумыс, но и различные средства из кобыльего молока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период пандемии коронавируса спрос на кумыс резко возрос среди населения. В напитке содержится витамин С, укрепляющий иммунитет, что в свою очередь повышает защитные функции организма перед негативным действием вирусов и различных инфекций. Именно поэтому врачи советует пить кумыс во время реабилитации или профилактики вирусных заболеваний. В среднем, цена за один литр или 1,5 литра целебного кисломолочного напитка у нас составляет от 700 до 1500 тенге.

Кумыс уже давно пользуется популярностью в Германии. Как можно увидеть на странице интернет-магазина stutenmilch.de, здесь представлен широкий ассортимент продуктов из кобыльего молока.

По информации сайта, основателем компании является Рудольф Шторх, который много лет прожив в Казахстане, открыл для себя этот целебный напиток. Вернувшись в Германию, он основал свой конный завод. Сейчас бизнес успешно продолжает его поколение на протяжении многих лет.

Линия продуктов из кобыльего молока называется «Zollmann».

«Bio-Kimis (Био-Кумыс) - это натуральный напиток, приготовленный из ферментированного кобыльего молока для всех, кто заботится о своем здоровье и жизненной силе. Терпкий, кислый, свежий вкус органического кумыса вносит ценный вклад в ежедневное питание», - говорится на сайте.

Сколько стоит кумыс и продукты из кобыльего молока в Германии?

Согласно предоставленным ценам, ферментированное органическое кобылье молоко - 1 штука стеклянной бутылки 200 мл стоит 4,90 евро (примерно 2347 тенге), а 25 штук 200 мл - 109 евро, примерно 52 211 тенге (по текущему валютному курсу). Цена за 1 литровую бутылку о рганического кумыса составляет 18,50 евро (8862 тенге).

В ассортименте есть также органические капсулы-кумыс (активный импульс), изготовленные из 100% ферментированного кобыльего молока, одна пачка из 60 штук капсул стоит за 29,60 евро (около 14178 тенге).

Органический порошок кумыс из кисломолочного кобыльего молока можно купить в Германии за 25,90 евро (12 406 тенге).

В интернет-магазине можно даже купить кашу, сделанную из кобыльего молока. Кроме того, компания занимается изготовлением различных косметических средств, мыл, что также доступно для продажи.


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