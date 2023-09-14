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    17:18, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько стоит кинопроизводство в Казахстане, рассказал депутат

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    Развивать киноиндустрию в стране призвал депутат Сената Кайрат Тастекеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Киноиндустрия играет важную роль в формировании культурной и интеллектуальной среды общества. Фильмы и телесериалы являются не только источниками развлечения, но и средством продвижения ценностей, идей и знаний», - сказал Кайрат Тастекеев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

    В этой связи, сенатор призвал оперативно решить проблемы, с которыми сталкиваются отечественные фильммейкеры. Дело в том, что значительная часть телевизионного бюджета тратится на приобретение и перевод зарубежных сериалов, оставляя для создания собственной продукции лишь ограниченную ресурсов.

    «Проблемой является объем финансирования кинопроизводства. Если в Казахстане, по разным оценкам, оплата за серию составляет от 6 тысяч до 30 тысяч долларов США, то в России от 200 тысяч до 400 тысяч долларов США. Мировой опыт запрета зарубежных сериалов и развития фильмов отечественного производства разнообразен», - сказал Кайрат Тастекеев.

    В этой связи сенатор предложил главе Кабмина пути решения данных проблем. Предоставить финансовую поддержку и налоговые льготы казахстанским кинематографистам и продюсерам для создания высококачественного национального контента, способного конкурировать с зарубежной продукцией. Создать образовательные программы в области кино и телевидения, а также изучить международный опыт регулирования объема иностранного контента на телевидении.


    Теги:
    Правительство РК Культура Астана Парламент
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