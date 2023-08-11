Сколько стоит чипирование домашних животных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира Талгат Ердешев прокомментировал вопрос стоимости чипирования домашних животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чипирование бездомных собак и кошек является компетенцией местных исполнительных органов. Домашних животных владельцы чипируют за свой счет. Домашние животные граждан из социально уязвимых слоев населения будут чипироваться за счет бюджетных средств. Для этого выделяются средства из бюджета региона. Стоимость чипирования в каждом регионе будет разной. А стоимость платного чипирования устанавливается местными исполнительными органами самостоятельно в зависимости от их затрат. Четко определенной цены нет», - сказал Талгат Ердешев на брифинге в «Казгидромете».

По его словам, пока статистических данных о количестве зарегистрированных кошек и собак нет.

«Но местные исполнительные органы будут направлять нам данные о количестве в конце каждого квартала. Это прописано в законе», - добавил Т. Ердешев.

Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательства, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.