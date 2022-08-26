26 Августа 2022 11:37

Сколько стоит бензин в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области имеется 264 работающие автозаправочные станции. Периодически на них возникают перебои с поставками нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каким образом владельцы жамбылских АЗС решают проблему с иногда возникающими перебоями с горюче-смазочными материалами, пояснили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области.

По информации руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Кудайбергена Корганбаева, на сегодня в регионе средняя цена на бензин марки АИ-92 составляет 179 тенге за литр при установленной предельной цене 182 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 стоит 209 тенге за литр, дизельное топливо - 450 тенге за литр.

«На нефтебазах и АЗС области сейчас имеется 9,4 тыс. тонн бензина марки АИ-92. При этом месячная потребность для региона составляет около 30 тыс. тонн. Кроме того, имеется 5,2 тыс. тонн дизельного топлива, при месячной потребности около 40 тыс. тонн. Среднесуточная продажа дизельного топлива по области составляет 1 300 тонн, бензина – 1 тыс. тонн. Для потребителей Жамбылской области отгружено с заводов 1 тыс. тонн бензина и 1 200 тонн дизельного топлива», - пояснил спикер в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций.

В 2022 году на осенне-полевые работы для жамбылских сельхозтоваропроизводителей выделено 10 725 тонн дизельного топлива, из них 5 655 тонн отгружено в июле - августе. Для распределения выделенного объема сельским хозяйствам определено 14 операторов.

«Основным поставщиком для нашей области является шымкентское нефтеперерабатывающее товарищество, у него максимальная среднесуточная выработка дизельного топлива составляет 4 тыс. тонн. Из них в первую очередь 1 500 тонн – для осенне-полевых работ крестьянским хозяйствам. Вторая очередь - 1 тыс. тонн – железнодорожникам, остальные 1 500 тонн - на внутренний рынок. Данный объем дизельного топлива распределяется между пятью близлежащими к заводу областями - Жетысуская, Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская, а также двумя городами республиканского значения Алматы и Шымкент», - сообщил Кудайберген Корганбаев.

По словам спикера, несмотря на то, что владельцы АЗС Жамбылской области регулярно поставляют дополнительные объемы нефтепродуктов, в поставках происходят перебои. При этом некоторые владельцы АЗС вынуждены выдавать дизельное топливо по талонам или «лимитам» для выполнения взятых на себя обязательств на договорных условиях.