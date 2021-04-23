Сколько стипендий выделено для обучения по программе «Болашак» в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минобразования и науки РК назвали количество стипендий, выделенных в 2021 году для обучения по программе «Болашак», передает МИА «Казинформ».

«Перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» на этот год предусматривает 80 специальностей для академического обучения и 137 специальностей для прохождения стажировки. В этом году приоритетные специальности распределены по таким направлениям, как «Инновации и новые технологии», «Индустриальная инженерия», «Естественные науки», «Социальные науки», «Образование», «Медицина» и «Креативная индустрия». Данный перечень разработан на основе заявок от государственных органов и различных организаций, а также с учетом среднесрочного прогноза потребностей рынка труда страны. В целях прозрачности перечень рассматривался и утверждался специальной комиссией», - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК в Facebook .

Как отметили в ведомстве, в 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий.

«Из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры и докторантуры. 500 стипендий присуждаются по новой категории стажировок «Ученые». Напомним, что данная категория была создана в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с целью ежегодного обеспечения стажировки в ведущих научных центрах мира 500 ученых», - дополнили в Минобразования.

Напомним, прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начнется 4 мая и продлится до 28 октября. В список зарубежных высших учебных заведений и зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения по программе «Болашак», вносятся изменения - в этом году он расширен до 207 вузов.