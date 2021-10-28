Сколько статей нужно опубликовать для грантового финансирования научных исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о профессиональной ответственности научных руководителей за уровень публикаций докторантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ответственность научных консультантов за уровень подготовки докторского исследования, в том числе за публикацию результатов научной работы, закреплена в Типовом положении о диссертационном совете и Государственном общеобязательном стандарте послевузовского образования», - написал Куаныш Ергалиев в своем ответе на депутатский запрос.

Он также высказался относительно учета монографий при присуждении степеней, распределении грантов и назначениях, помимо статей в WoS и Scopus.

«Монографии как вид научной публикации учитываются в качестве результата научной деятельности. Так, монографии претендентов на степени доктора философии, доктора по профилю, авторов-участников научных проектов, финансируемых из государственного бюджета, учитываются наравне со статьями в научных журналах, которые включены в Перечень изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности», - отметил вице-министр.

Кроме того, наличие монографии или учебника (учебного пособия) является одним из требований к претендентам на ученые звания согласно Правилам присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор.

«В требованиях проводимых конкурсов на грантовое финансирование научных исследований для общественных и социальных наук предусмотрено наличие только 1 статьи в международных журналах по фундаментальным и прикладным исследованиям или 10 статей в отечественных научных изданиях. При этом к 10 статьям, публикуемым в отечественных научных изданиях, приравниваются патент на изобретение и авторское свидетельство или монография», - заключил К. Ергалиев.