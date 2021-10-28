РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:40, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько статей нужно опубликовать для грантового финансирования научных исследований

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о профессиональной ответственности научных руководителей за уровень публикаций докторантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ответственность научных консультантов за уровень подготовки докторского исследования, в том числе за публикацию результатов научной работы, закреплена в Типовом положении о диссертационном совете и Государственном общеобязательном стандарте послевузовского образования», - написал Куаныш Ергалиев в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также высказался относительно учета монографий при присуждении степеней, распределении грантов и назначениях, помимо статей в WoS и Scopus.

    «Монографии как вид научной публикации учитываются в качестве результата научной деятельности. Так, монографии претендентов на степени доктора философии, доктора по профилю, авторов-участников научных проектов, финансируемых из государственного бюджета, учитываются наравне со статьями в научных журналах, которые включены в Перечень изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности», - отметил вице-министр.

    Кроме того, наличие монографии или учебника (учебного пособия) является одним из требований к претендентам на ученые звания согласно Правилам присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор.

    «В требованиях проводимых конкурсов на грантовое финансирование научных исследований для общественных и социальных наук предусмотрено наличие только 1 статьи в международных журналах по фундаментальным и прикладным исследованиям или 10 статей в отечественных научных изданиях. При этом к 10 статьям, публикуемым в отечественных научных изданиях, приравниваются патент на изобретение и авторское свидетельство или монография», - заключил К. Ергалиев.

    Теги:
    Сенат Образование Астана МОН Наука и инновации
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!