Сколько старых авто выкуплено у граждан Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За пять лет ТОО «Оператор РОП» приобрело у населения более 200 тысяч старых автомобилей. Об этом сообщил глава компании Медет Курмангалиев, выступая на пятом евразийском бизнес-форуме по возобновляемой энергии и переработке отходов «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исполнилось пять лет с начала работы ТОО «Оператор РОП». За это время было создано не имеющая аналогов в Центральной Азии система сбора старых автомобилей и использования их для пользы. За пять лет мы приобрели у населения более 200 тысяч старых автомобилей», - сказал Медет Курмангалиев.

По его словам, на сегодня каждую неделю у населения приобретается 1000-1100 автомобилей. В денежном выражении на эти цели направляется около 320-340 млн тенге.

Ранее сообщалось , что ТОО «Оператор РОП» планирует до осени текущего года открыть в городах Усть-Каменогорск, Семей, Актобе заводы по сортировке мусора.

«В прошлом году мы совместно с Минэкологии начали в пилотном режиме проект по материально-техническому оснащению двух городов ВКО и города Актобе. Для города Усть-Каменогорска мы приобрели шесть машин для сбора мусора, а также 1,5 тысячи мусорных контейнеров. Для города Семипалатинск - 6 машин для сбора мусора и 1 274 контейнеров. Для города Актобе - шесть автомашин и 1 800 контейнеров. Мы также приобрели за 7 млн евро три завода по сортировке мусора. Средства были выделены от утильсборов», - отметил Медет Курмангалиев.