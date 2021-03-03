Сколько средств затрачено на разработку мобильного приложения «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана РК Бекболат Молдабеков на брифинге в СЦК сообщил о том, что деньги из бюджетных средств не были затрачены на разработку мобильного приложения «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана РК Бекболат Молдабеков пояснил, что это была инициатива бизнеса.

В свою очередь, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков отметил, что на разработку приложения средства не затрачивались.

«В основном этот миф надо рассеять. Сами продукты цифровизации дорого не стоят. Это – разработка отечественных производителей. Казахстанские компании разработали систему ИнфоКазахстан и приложение «Ashyq». Соответственно для государственного бюджета затрат по исполнению данных инициатив не было», - добавил Нариман Абильшаиков.

В свою очередь, IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы, эксперт в области цифровизации Виталий Пустовойтенко пояснил, почему у мобильного приложения «Ashyq» низкие рейтинги.