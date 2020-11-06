Сколько средств запланировано на развитие столицы на ближайшие три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев озвучил планы по доходам столицы на ближайшие три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаем вашему вниманию проект бюджета города до 2023 года, разработанный с целью реализации определенных задач, озвученных в Послании Главы государства от 1 сентября 2020 года, а также стратегию развития города Нур-Султана до 2050 года и мероприятия комплексного плана до 2023 года. Параметры трехлетнего бюджета сформированы с учетом текущей ситуации, скорректированных прогнозных индикаторов развития столицы на период до 2025 года», - сообщил Кайсар Манкараев на заседании постоянной Комиссии по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ.

Он рассказал о доходах, которые планируется получить из разных источников.

«Согласно доведенным лимитам на 2021-2023 годы поступления собственных доходов составят 1 001 376 000 000 тенге, из них в 2021 году - 319,7 млрд, в 2022 году - 332,2 млрд и в 2023 году - 349,3 млрд тенге. На 2021 год собственные доходы оцениваются на уровне 319,7 млрд тенге – это с ростом на 5% и на 14,9 млрд тенге к уточненному бюджету 2020 года. В том числе налоговые поступления – 315,9 млрд тенге, неналоговых поступлений 1,1 млрд тенге и поступления от продажи основного капитала 2,7 млрд тенге. Налоговые поступления в ближайший трехлетний период обеспечат порядка 98% от общего объема собственных доходов столицы», - отметил спикер.

Аналогичными, по его словам, будут и расходы.

«Общий объем расходов местного трехлетнего бюджета планируется в сумме 1001376000000 тенге, соответственно, в том числе в 2021 году - 319,7 млрд, в 2022 году - 332,2 млрд и в 2023 году - 349,3 млрд тенге. Кроме того, бюджету города предварительно предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на трехлетний период в сумме 63,3 млрд тенге, в том числе в 2021 году - 44,2 млрд тенге, в 2022 году - 12,6 млрд тенге, в 2023 году - 6,5 млрд тенге», - перечислил он.

«В соответствии с Законом об объемах трансфертов общего характера в 2021 году столица должна направить в республиканский бюджет изъятие в размере 34,2 млрд тенге. В 2022 году сумма изъятия составит 38,5 млрд тенге. В текущем году в связи с введением режима ЧП в рамках уточнения республиканского бюджета за счет собственных доходов перечислены трансфертами в республиканский бюджет 7,7 млрд тенге. На 2021 год объем отчислений из местного бюджета составит 15,4 млрд тенге», - заключил К. Манкараев.



