+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 10 °С
USD 381.23 EUR 422.29
RUB 5.73 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько средств выплатили пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы

3 Марта 2020 14:43
Поделиться:
Сколько средств выплатили пострадавшим в авиакатастрофе под Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил о ходе расследования авиакатастрофы под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейк о страховых выплатах лицам, работавшим с 1991 по 2019 годы, опровергли в Минтруда
Прекращено дело по исковому обращению Bek Air к Авиационной администрации Казахстана Пособие для героев соцтруда из участников ВОВ планируют увеличить в РК Иран готов передать Украине тела погибших при авиакатастрофе под Тегераном

«По итогам расследования групповой несчастный случай был признан связанным с трудовой деятельностью, с установлением степени вины сторон: работников – 0%, работодателей – 100%. Работодателям поручено сообщить в страховые компании о необходимости проведения страховых выплат семьям погибших работников (иждивенцам). Материалы специального расследования направлены в органы внутренних дел для принятия процессуального решения по произошедшему групповому несчастному случаю», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодня местными исполнительными органами проведена работа по оказанию материальной помощи, по местожительству было выплачено по 1 млн тенге 46 пострадавшим пассажирам, также выплачено по 4 миллиона тенге 12 семьям погибших.

«Вместе с тем, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» Комитетом по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подан иск в экономический суд города Нур-Султана в интересах пассажиров по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов авиакомпании», - отметил Премьер.

Кроме того, А. Мамин заверил, что согласно поручению Главы государства до конца первого полугодия 2020 года будут проверены все авиакомпании, осуществляющие перевозку пассажиров на регулярных маршрутах.

«В целом, государственными органами принимаются всесторонние меры по оказанию материальной и консультативной помощи пострадавшим при крушении самолета, а также возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов авиакомпании», - заключил Премьер.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет упал близ Алматы.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь .


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Премьер-министр РК, Алматы, Общество, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив