Сколько средств выплачивают труженикам тыла в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в настоящее время 87 235 тружеников тыла времен ВОВ, в том числе награжденных орденами и медалями – 2 192 человек. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеим категориям тружеников тыла, как награжденным, так и не награжденным, выплачивается специальное государственное пособие в размере 2,13 месячного расчетного показателя, что в 2021 году составляет 6 214 тенге. Ежегодно размеры специальных государственных пособий индексируются пропорционально уровню инфляции, и в 2021 году размеры пособий увеличены на 5%», - написал Ералы Тугжанов в ответ на депутатский запрос.

По его словам, расчет ежегодной потребности в средствах бюджета формируется с учетом прогнозного снижения численности ветеранов в связи с их преклонным возрастом, естественным убытием. В случае уменьшения от запланированной численности средства перераспределяются внутри программы на социальные выплаты, по которым идет увеличение контингента (новые категории получателей специальных государственных пособий).

В целях государственной поддержки лиц, удостоенных звания «Халық Қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Epi», с 2019 года введено специальное государственное пособие лицам, удостоенным звания «Халық Қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Epi».

«Законом «О ветеранах» в 2020 году введены новые категории ветеранов боевых действий на территории других государств (военнослужащие, принимавшие участие в усилении охраны внешней границы СНГ на Таджикско-Афганском участке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, и национального контингента, участвовавшего в миротворческой операции в Ираке). Вопросы по оказанию поддержки участников ВОВ и тружеников тыла находится на постоянном контроле Правительства и закрепления статуса «дети войны» будет рассмотрен в рамках разработки проекта концепции Социального кодекса», - заключил зампремьера.



