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    12:26, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Сколько средств выделят на улучшение технического оснащения МЧС РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время техническая потребность МЧС составляет 3600 единиц техники. Об этом сообщил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во всем мире за последние годы лесные пожары, их масштабы увеличиваются. В Казахстане три года назад было зарегистрировано 700 лесных пожаров, в прошлом году - 757 пожаров, а на сегодня 146 лесных пожаров, также есть и полевые пожары. Сейчас по материально-техническому обеспечению противопожарной службы хочу сказать, что сейчас 426 противопожарных отделений у нас образовано. Это не достаточно, до норматива еще не хватает 121 отделение, нужно будет строить», - сказал Ибрагим Кульшимбаев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената.

    Вице-министр сообщил, что в настоящее время по дорожной карте ведется строительство 21-го противопожарного пункта.

    «С прошлого года эти работы мы усилили. В настоящее время нам необходимо 3600 единиц техники. 15% техники, 470 единиц – их срок эксплуатации составляет более 20 лет. Для решения данного вопроса по поручению Гавы государства предусмотрен комплексный план. В настоящее время этот комплексный план согласован со всеми госорганами, он подписывается. По нему сейчас РБК в марте на заседании одобрила 650 млрд тенге, 536 млрд тенге – это МЧС, 48 млрд тенге – Министерству экологии и 20 млрд – это местным исполнительным органам. А также по воздушно-спасательной системе, для ее реализации сейчас закуплено 11 вертолетов. По комплексному плану до 2027 года планируется закупить еще 16 вертолетов. Здесь также предусмотрены социальные условия – повышение зарплат на 70% сотрудникам уже произошло. У кого нет жилья, для них выплачиваются средства для выплаты жилищных компенсаций», - отметил Ибрагим Кульшимбаев.

    Он также добавил, что в целом, работы по обеспечению противопожарной безопасности продолжаются.

    «Здесь все мероприятия предусмотрены в Лесном кодексе. И ответственность за мероприятия находится в полномочиях госорганов и МИО. Видеоцифровые системы сейчас работают и за счет использования данной системы за один год количество пожаров сократилось в 1,5 раза и их площадь сократилась. Сейчас Министерству экологии и местным исполнительным органам необходимо использовать данные этой системы», - подчеркнул Ибрагим Кульшимбаев.


    Теги:
    МЧС Правоохранительные органы
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