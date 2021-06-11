Сколько средств выделят на проект «С дипломом в село»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о финансировании проекта «С дипломом в село», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством национальной экономики реализуются проекты «С дипломом в село» и «Ауыл ел бесігі», направленные на развитие сельских территорий. Основной целью проекта «С дипломом в село» является стимулирование и закрепление дипломированных специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, путем предоставления мер социальной поддержки», - сказал Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

По его словам, в рамках проекта предусматриваются меры социальной поддержки в виде выплаты единовременного подъемного пособия в размере 100 МРП и бюджетного кредита на жилье в сумме не превышающий 1500 МРП.

«За период реализации проекта (с 2009 по 2020 годы) свыше 77 тысяч специалистов получили подъемное пособие на сумму 19,5 млрд тенге, а свыше 36 тысяч специалистов получили бюджетные кредиты для приобретения жилья на сумму 105,3 млрд тенге. На 2021 год запланировано 20 млрд тенге на предоставление бюджетных кредитов для приобретения жилья 4,5 тыс специалистам и подъемное пособие для 8 тысяч специалистов на общую сумму 2,3 млрд тенге», - отметил вице-министр.

«Вместе с тем, в рамках реализации Дорожной карты Предвыборной программы партии Nur Otan в период с 2021 по 2025 годы планируется финансирование проекта на сумму 110 млрд тенге», - заключил А. Куантыров.



