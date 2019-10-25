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Сколько средств выделяется на повышение зарплаты педагогам в РК

25 Октября 2019 13:23
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Сколько средств выделяется на повышение зарплаты педагогам в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств заложено на повышение заработной платы преподавателей в республиканском бюджете на 2020-2022 годы, рассказал первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях реализации поручения Первого Президента разработан проект Закона «О статусе педагога», на реализацию которого в бюджете предусмотрено 2,2 трлн тенге, в том числе на 2020 год – 389,8 млрд тенге. В объеме данных расходов учтены средства на реализацию Послания Президента от 2 сентября 2019 года по повышению заработной платы педагогам. Президентом поставлена задача по решению трехсменного обучения и устранению аварийных школ до конца 2022 года. Расходы на данные цели в сумме 286,8 млрд тенге, из них в 2020 году – 87,1 млрд тенге, переданы в базу местных бюджетов», - сказал Берик Шолпанкулов, выступая на презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в Сенате.

Вице-министр также сообщил, сколько средств предусмотрено на модернизацию и диверсификацию экономики, качественное обновление инфраструктуры жизнеобеспечения.

«В среднесрочном периоде по данному направлению предусмотрено 4,7 трлн тенге, из них на 2020 год – 2 трлн тенге, или 15,5% к общим расходам бюджета», - резюмировал Берик Шолпанкулов.

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Ключевые слова: Образование, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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