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Сколько средств выделили на проведение противопаводковых мероприятий

17 Февраля 2022 13:53
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Сколько средств выделили на проведение противопаводковых мероприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько средств выделено в текущем году на проведение противопаводковых мероприятий, сообщил начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы за 2021 год было потрачено около 2 млрд тенге в рамках данной дорожной карты. В 2022 году запланирована реализация 68 мероприятий по дноуглублению, берегоукреплению, ремонту гидротехнических сооружений. В целом предусмотрено около 160 млрд тенге», - ответил на вопрос журналистов Рустамбек Амрин.

В ходе брифинга начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин выразил благодарность волонтерским организациям, которые помогают в поисково-спасательных операциях.

«Министерство сотрудничает с 66 волонтерскими организациями. С ними подписаны меморандумы, утверждены алгоритмы действий. В прошлом году они приняли участие в 570 поисково-спасательных операциях», - добавил он.


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#Безопасность   #Паводок   #МЧС  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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