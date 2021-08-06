+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько средств выделили на поездку в Токио, рассказал Елсияр Канагатов

6 Августа 2021 18:16
Поделиться:
Сколько средств выделили на поездку в Токио, рассказал Елсияр Канагатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стараемся все финансовые средства довести до спортсменов. Об этом рассказал директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов
Представитель НОК призвал развивать спорткомплексы и спортшколы в регионах Почему теннисисты на Олимпиаде не показали лучший результат Работа Федерации тенниса была результативной – Елсияр Канагатов

«Раз мы работаем в спорте, ответственность за выступление должны брать, в этом я согласен. Здесь надо сказать, что олимпиада непростая. Много организационных моментов с ситуацией с пандемией», - прокомментировал директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК.

Что касается вопроса, сколько средств выделено на поездку, по его словам, финансирование полностью открытое.

«Все имеется на сайте. Такие огромные суммы, которые фейком запустили, таких нет. Мы готовились не только к Олимпиаде в Токио. Кроме этого, есть Азиатские игры. В 2020 году в связи с пандемией было выделено 10,9 млрд тенге. В этом году с учетом того, что готовились к двум олимпиадам, имеем 15,6 млрд тенге. Это зарплата спортсменов, приобретение оборудования, вопросы медицины, проведение сборов, участие в лицензионных стартах. Мы считаем, что достаточно финансирования. Говорили, что большая делегация, в плане организационной команды поехала в Токио. Да, есть у нас работники, которые днем и ночью работают. Непростая олимпиада. Не могу согласиться с тем, что много людей поехало. Мы ежедневно работаем. Стараемся все финансовые средства довести до спортсменов», - отметил Елсияр Канагатов.

По его словам, на 300 млн тенге были сокращены средства на поездку на Олимпиаду в Токио.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Финансы  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов
Представитель НОК призвал развивать спорткомплексы и спортшколы в регионах
Почему теннисисты на Олимпиаде не показали лучший результат
Работа Федерации тенниса была результативной – Елсияр Канагатов
Популярное
1 Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
2 Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
3 Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
4 Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
5 Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
6 23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
Читайте также
Стало известно расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа
Будет ли поощрена Елена Рыбакина за выступление на Олимпиаде
Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
23 жителя Туркестанской области с «красным» статусом оштрафованы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив