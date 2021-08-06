Сколько средств выделили на поездку в Токио, рассказал Елсияр Канагатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стараемся все финансовые средства довести до спортсменов. Об этом рассказал директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раз мы работаем в спорте, ответственность за выступление должны брать, в этом я согласен. Здесь надо сказать, что олимпиада непростая. Много организационных моментов с ситуацией с пандемией», - прокомментировал директор дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК.

Что касается вопроса, сколько средств выделено на поездку, по его словам, финансирование полностью открытое.

«Все имеется на сайте. Такие огромные суммы, которые фейком запустили, таких нет. Мы готовились не только к Олимпиаде в Токио. Кроме этого, есть Азиатские игры. В 2020 году в связи с пандемией было выделено 10,9 млрд тенге. В этом году с учетом того, что готовились к двум олимпиадам, имеем 15,6 млрд тенге. Это зарплата спортсменов, приобретение оборудования, вопросы медицины, проведение сборов, участие в лицензионных стартах. Мы считаем, что достаточно финансирования. Говорили, что большая делегация, в плане организационной команды поехала в Токио. Да, есть у нас работники, которые днем и ночью работают. Непростая олимпиада. Не могу согласиться с тем, что много людей поехало. Мы ежедневно работаем. Стараемся все финансовые средства довести до спортсменов», - отметил Елсияр Канагатов.

По его словам, на 300 млн тенге были сокращены средства на поездку на Олимпиаду в Токио.