Сколько средств выделил Казахстан на Олимпийские игры в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств будет потрачено на подготовку и участие олимпийцев РК на Олимпиаде в Токио в сравнении с расходами на олимпийцев на Олимпиаде-2016? На этот вопрос ответил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом направлении ведем работу совместно с Национальным олимпийским комитетом. Штатные национальные команды сосредоточены там. Все средства идут через Национальный олимпийски комитет. У нас остались только неолимпийские виды спорта. На Олимпийские игры в Токио через Министерство Национальный олимпийский комитет выделил около 15 млрд тенге», - прокомментировал Ерлан Кожагапанов.

Что касается олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, туда было направлено около 6 млрд.

Ранее сообщалось о том, что 8 нормативно-правовых актов приняты по подушевому финансированию спортивных секций в Казахстане.