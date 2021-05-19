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Сколько средств выделил Казахстан на Олимпийские игры в Токио

19 Мая 2021 16:11
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Сколько средств выделил Казахстан на Олимпийские игры в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств будет потрачено на подготовку и участие олимпийцев РК на Олимпиаде в Токио в сравнении с расходами на олимпийцев на Олимпиаде-2016? На этот вопрос ответил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом направлении ведем работу совместно с Национальным олимпийским комитетом. Штатные национальные команды сосредоточены там. Все средства идут через Национальный олимпийски комитет. У нас остались только неолимпийские виды спорта. На Олимпийские игры в Токио через Министерство Национальный олимпийский комитет выделил около 15 млрд тенге», - прокомментировал Ерлан Кожагапанов.

Что касается олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, туда было направлено около 6 млрд.

Ранее сообщалось о том, что 8 нормативно-правовых актов приняты по подушевому финансированию спортивных секций в Казахстане.


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#Спорт   #Минкультуры   #Олимпиада  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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