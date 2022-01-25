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Сколько средств выделил Казахстан на Олимпийские игры-2022

25 Января 2022 15:23
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Сколько средств выделил Казахстан на Олимпийские игры-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств выделено на Олимпийские игры-2022? На этот вопрос ответил Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На Пекинскую олимпиаду запланировано около 250 млн тенге. Однако сумма будет меньше – 220 млн тенге, потому что количество участников делегаций подрезается организаторами», - прокомментировал Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

По его словам, проверки на коррупционные риски по итогам летней олимпиады показали, что в работе НОК не обнаружено хищений, нецелевого использования средств и подобных вещей.

«Есть процессуальные нарушения, которые зарегулировали, чтобы исключить коррупционные риски, и есть бюрократические вещи», - добавил он.


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#Спорт   #Финансы   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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