Сколько средств выделил Казахстан на Олимпийские игры-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств выделено на Олимпийские игры-2022? На этот вопрос ответил Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Пекинскую олимпиаду запланировано около 250 млн тенге. Однако сумма будет меньше – 220 млн тенге, потому что количество участников делегаций подрезается организаторами», - прокомментировал Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

По его словам, проверки на коррупционные риски по итогам летней олимпиады показали, что в работе НОК не обнаружено хищений, нецелевого использования средств и подобных вещей.

«Есть процессуальные нарушения, которые зарегулировали, чтобы исключить коррупционные риски, и есть бюрократические вещи», - добавил он.