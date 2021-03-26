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Сколько средств выделено Правительством РК на борьбу с паводками

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Марта 2021, 12:36
Сколько средств выделено Правительством РК на борьбу с паводками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о подготовке Правительства и акиматов к весенним паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, по предварительным прогнозам РГП «Казгидромет» предстоящий год для многих рек, в особенности южных и западных регионов страны, ожидается маловодным. В то же время по информации Министерства по чрезвычайным ситуациям в текущем году в случае резкого повышения температуры и таяния снега сохраняется риск затопления 276 населенных пунктов (проживает свыше 270 тысяч человек), 482 участков автомобильных дорог и 673 участков железных дорог, 59 автомобильных мостов. Для их защиты от подтоплений уполномоченными госорганами реализуется комплекс противопаводковых мероприятий в рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы, предусматривающей реализацию свыше 200 мероприятий», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлено 231,2 тысячи тонн инертных материалов, 3,7 тысяч тонн ГСМ, 943 тысячи мешкотары, заключено 25 договоров о намерениях по организации взрывных работ.

«На случай осложнения паводковой обстановки местными исполнительными органами определены силы и средства служб гражданской защиты общей численностью 40 тысяч человек, 13 тысяч ед. техники, 725 плавательных и 1,8 тысяч водооткачивающих средств. В чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты на 2021 год акиматами регионов предусмотрено 38,1 млрд тенге (26,6 млрд тенге в чрезвычайном резерве, 11,5 млрд тенге в резерве на неотложные затраты)», - отметил Премьер-Министр.

Он напомнил, что всего за последние три года для превентивных противопаводковых мер в рамках программных документов, а также на содержание республиканских водохозяйственных сооружений выделено и освоено 42,6 млрд тенге.

«При этом, на ликвидацию последствий паводков выделено 46,25 млрд тенге из республиканского (18,25 млрд тенге) и местных (28 млрд тенге) бюджетов, из них в 2018 году – 12,6 млрд тенге, в 2019 году – 5,7 млрд тенге, в 2020 году – 27,95 млрд тенге (в том числе 16,05 млрд тенге выделено на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с прорывом Сардобинского водохранилища в Республике Узбекистан). В целом вопрос прохождения паводкового периода находится на контроле уполномоченных органов и Правительства», - заключил глава Правительства.

Ранее Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно прогнозов по паводковой ситуации на весну-лето текущего года.
Правительство РК   Премьер-министр РК   Паводок  
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