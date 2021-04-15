Сколько средств выделено на стабилизацию цен социально значимых продуктов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств выделено на стабилизацию цен на социально значимые продукты в Нур-Султане, рассказал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Общественного совета столицы представители Совета поинтересовались относительно стабилизационного фонда Нур-Султана.

«Сколько средств выделено на стабилизацию цен?», - адресовали свой вопрос общественники в ходе встречи в режиме онлайн.

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев ответил, что в целом на стабилизацию цен выделено 4,6 млрд тенге в виде форвардных контрактов. Также на заседании маслихата города дополнительно были одобрены 1,2 млрд тенге на сдерживание цен.

«Восемь субъектов предпринимательства работают с прошлого года. Это уже выданные контракты. Мы начинаем работать напрямую с фермерами. Три года назад у нас начался этот пилотный проект. Что мы делаем? Выделяем через СПК кредиты напрямую производителям. Производители напрямую связываются с торговыми сетями, соответственно замораживаем объем на осенний урожай», - пояснил глава управления.

Он также отметил, что в среднем цены традиционно растут с января по май месяц, когда заканчивается старый урожай, а новый еще не поспел. Ерлан Бекмурзаев напомнил, что существуют определенные требования по качеству, объемам и срокам поставки.

«Есть специальный департамент, который выезжает ежедневно и мониторит все объекты, которые взяли договорные обязательства. В случае нарушения требования предупреждаем фермеров, объекты предпринимательства. Такие факты были. Будем работать, чтобы не допускать такие факты», - заверил Е. Бекмурзаев.

Ранее сообщалось, что общественники столицы просят принять меры в отношении лиц завышавших цены на яйцо.