НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько средств выделено на производство российской вакцины «Спутник V» в Казахстане? На этот вопрос в ходе онлайн-брифинга ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 миллиардов 175 миллионов тенге выделено на производство вакцины в Караганде. Всего на российскую вакцину в целом планируется выделить 18 миллиардов тенге», - пояснил министр.

Первая партия вакцины поступила в Казахстане по цене 26 долларов за две дозы.

«В дальнейшем получили официальное письмо от единственного эксклюзивного поставщика за пределы России - Фонда прямых инвестиций - о том, что в дальнейшем цена, возможно, будет пересмотрена, скорее всего на понижение, в зависимости от массовости выпуска данной продукции. На данный момент она стоит 26 долларов», - добавил Алексей Цой.

Ранее на онлайн-брифинге министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, какой процент населения в Казахстане получат вакцину российского и казахстанского производства.

В ведомстве также пояснили, почему в РК приоритет отдан производству вакцины «Спутник V».

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



