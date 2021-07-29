Сколько средств выделено на борьбу с коронавирусом в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор филиала Фонда медстрахования по городу Нур-Султану Нурлыбек Кабдыкапаров рассказал, сколько составило финансирование в рамках борьбы с коронавирусом в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По городу Нур-Султану за шесть месяцев 2021 года финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией составило 21,8 млрд тенге», - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров на брифинге для журналистов.
Так, на надбавки медицинским работникам выделено 10,65 млрд тенге. А на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ – 8 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 32,9 тысяч человек.
«На медицинскую помощь в рамках стационара на дому по предотвращению распространения КВИ – 574 тыс. тенге. На услуги ПЦР диагностики – 2,61 млрд тенге, проведена 321 тысяча ПЦР-тестов. На выезды мобильных бригад – 545 млн тенге, проведено 94,6 тысячи выездов», - отметил Нурлыбек Кабдыкапаров.
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