Сколько средств выделено для стабильной работы МАЭК

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау создана областная комиссия по расследованию причины аварии на МАЭК. 4 июля члены комиссии во главе с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым посетили энергокомбинат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В состав комиссии вошли глава региона Нурлан Ногаев, первый заместитель акима Мангистауской области, аким города Актау, генеральный директор ТОО «МАЭК», председатель правления АО «МРЭК», руководство территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Мангистауской области.

Рабочая группа посетила центральный диспетчерский пункт, где ознакомилась с работой электрогенерирующего центра. После чего члены комиссии посетили тепловую электрическую станцию, где накануне произошло аварийное отключение энергоблока.

С момента остановки энергоблока №1 котел находится в процессе охлаждения. Ремонтные работы энергоблока №1 запланированы на 00:00 – 5 июля 2023 года. По завершению ремонтных работ планируется, что энергоблок будет запущен в полном объеме.

Глава региона Нурлан Ногаев в ходе посещения энергокомбината отметил, что последствия аварии не сказались на населении, однако экономический урон понесли крупные производственные компании.

«На территории Мангистауского атомного энергетического комбината насчитывается три энергообразующие станции(ТЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), каждый из которых состоит из энергоблоков. На одном из энергоблоков ТЭС проводятся ремонтные работы, остальные две – функционируют. 3 июля, на тепловой электрической станции аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. Исходя из этого следует, что на сегодняшний день на станции функционирует только один энергоблок. По моему поручению в регионе создана комиссия для выяснения причины аварии. Необходимо принять срочные меры для ликвидации аварии. Здесь стоит подчеркнуть, что ограничений по энергоснабжению в адрес населения нет. Но последствия аварии сказываются на крупных предприятиях. По заверениям специалистов, после окончания ремонтных работ, энергоблок №1, где произошла остановка, заработает в полном объеме», - подчеркнул Нурлан Ногаев.Аким области добавил, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева создана государственная комиссия по расследованию причин происшествия на Атырауском НПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

«Государственную комиссию возглавляет премьер-министр РК Алихан Смаилов. Ситуация находится под контролем правительства. Совместными усилиями необходимо выяснить обстоятельства произошедшего, чтобы предупредить другие аварии в будущем. При поддержке Главы государства проводится колоссальная работа по модернизации МАЭК. Выделено 10 млрд тенге на строительство установки мощностью 24 000 м3 воды в сутки на общую сумму 28 млрд тенге. Кроме того, реализуется проект на общую сумму 18 млрд тенге по строительству водопровода протяженностью 47 километров от месторождения Куйылыс до МАЭК и Актауского опреснительного завода. Вместе с тем в этом году мы внесли в правительство предложение о выделении средств в размере 4 млрд 900 млн тенге на закуп оборудования для стабилизации работы предприятия. В настоящее время по поручению премьер-министра выделяется 4 млрд 900 млн тенге. В текущем году на проведение капитального и текущего ремонтов для стабильной работы учреждения предприятие МАЭК выделило из своих средств 6 млрд 800 млн тенге. Учитывая важность этого учреждения для области, из резерва областного бюджета было выделено 2 млрд 600 млн тенге», - сказал аким области Нурлан Ногаев.

Как сообщалось ранее, 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС в Актау остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил о том, что по аварии на МАЭК к концу дня 5 июля будут устранены нарушения.