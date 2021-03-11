Сколько средств вложили в государственные ценные бумаги РК иностранные инвесторы
«Собранные заявки на покупку превысили объявленный объем предложения практически в 4,3 раза. При этом доля участия рынка в аукционах ГЦБ составила 100% против 32,7% в 2020 год», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
По его словам, инвестиции международных инвесторов в ГЦБ в феврале этого года достигли рекордных 700 млрд тенге, в том числе ГЦБ МФ выросли с 1 млрд тенге в начале 2020 года до 198 млрд тенге.
«В результате роста спроса доходность ГЦБ с начала года снизилась вдоль всей кривой в среднем на 50 базисных пунктов. Рост участия в аукционах ГЦБ со стороны локальных и международных инвесторов способствует построению эффективной кривой доходности, улучшению ликвидности на рынке ГЦБ и снижению стоимости заимствования», - заключил глава Нацбанка.