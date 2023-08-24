Сколько средств в текущем году выделено на субсидирование общественного транспорта в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько средств выделяется на субсидирование общественного транспорта столицы сообщил и.о. заместителя руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» Бауыржан Тайбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За три года выделено в 2021 году -17,8 млрд тенге, в 2022 году – 21,4 млрд тенге, в 2023 году – 23 млрд тенге. На текущий год потребность до конца года составляет 16 млрд тенге», - уточнил Бауыржан Тайбергенов на заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны.

По его словам, рост объема субсидирования обусловлен удорожанием ГСМ, запасных частей, фонда заработной платы водителей и приобретением новых автобусов.

«На сегодняшний день мы обладаем большим количеством ежедневных источников информации по жалобам и предложениям от населения города, которые поступают через ikomek, социальные сети и через сайты, а также в ходе встречи с активными жителями жилых массивов и основной вопрос, который поднимается жителями – это дефицит подвижного состава, несоблюдение интервала», - заявил Бауыржан Тайбергенов.

В текущем году дефицит общественного транспорта составляет 400 автобусов.

«В 2019 году мы приобретали 100 электробусов и в последние четыре года у нас не было обновления. На текущий год у нас дефицит составляет 400 автобусов. При поддержке депутатов маслихата было выделено 6,2 млрд тенге на приобретение 300 автобусов, из этих 300 автобусов 70 уже прибыли в Астану. На сегодняшний день готовится оборудование и подключение системы ИСО и в ближайшее время к началу учебного года мы планируем их запустить на маршруты», - сказал Б. Тайбергенов.

По его словам, поставку оставшейся части планируется осуществить тремя этапами - в сентябре, октябре и ноябре месяце текущего года.

«Кроме того хотелось бы отметить, что благодаря субсидированию на сегодня частные парки впервые начали приобретать автобусы. Это третий парк – 25 автобусов приобрел и уже запустил на линию и шестой парк «Жорга» тоже 25 автобусов приобрели и запустили на линию. Также планируется, что до конца года седьмой парк - 20 единиц приобретет и четвертый парк – 10 единиц. Данные автобусы приобретаются через ФРП (Фонд развития промышленности) отечественной сборки , это 12-метровые автобусы большой вместимости. Также мы планируем при поставке этих всех 400 единиц запустить шесть новых маршрутов, которые решат проблемные вопросы жилых массивов и улиц: Агрогородок, Коктал-1 и Коктал-2, Уркер, Чингиза Айтматова, Мухамедханова, Сыганак, Толе би, Туран, Улы дала, Багыстан и Алея Мын жылдык», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что услугами общественного транспорт пользуется порядка 48% населения Астаны.