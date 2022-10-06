Сколько средств требуется на ремонт столичных детсадов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев озвучил сумму средств, необходимых для ремонта детских садов города и обеспечения их оборудованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе функционируют 432 дошкольные организации с охватом более 56 тысяч детей. 99 из них находятся в категории государственных детских садов. Финансирование детских садов с каждым годом растет. Однако есть нерешенные проблемы. За последние два года проведен капитальный ремонт 35 детских садов. На это выделено более 2 млрд тенге. Кроме того, в настоящее время для улучшения технического состояния шести детских садов необходимо провести капитальный ремонт», - сказал Касымхан Сенгазыев на заседании постоянной комиссии городского маслихата.

По его словам, в настоящее время по одному детскому саду проведена экспертиза проектно-сметной документации и было вынесено положительное решение. В этом направлении в следующем году потребуется 374 млн тенге.

«Еще один детсад имеет проектно-сметную документацию. Ее отправили на экспертизу. По итогам технического осмотра в трех детских садах необходимо подготовить соответствующие документы для проведения капитального ремонта», - добавил руководитель управления.

Он также сообщил, что в 2023 году на проведение плановых ремонтных работ в 10 детских садах просят 250 млн тенге.

«За последние три года малые архитектурные формы для детских садов не приобретались. Их техническое состояние ухудшилось. Поэтому 73 детских сада должны заменить малые архитектурные формы на общую сумму 1 млрд 825 млн тенге. В 67 детских садах необходимо заменить блоки столовых. В этой связи мы составили смету на 274 млн тенге», - сказал Касымхан Сенгазыев.

По его словам, в следующем году на оснащение игрушками 96 детских садов потребуется 184 млн тенге.