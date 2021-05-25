Сколько средств требуется для снижения вредных выбросов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель сектора устойчивого развития Всемирного банка в Центральной Азии Джейн Эбингер поделилась своим мнением касательно условий, необходимых для снижения вредных выбросов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере перехода Казахстана и Украины к «зеленой экономике» в моей презентации вы увидите резюме работы Всемирного банка в направлении «зеленого роста» и поддержки национальных целей. В рамках развития глобальной экономики стратегии глобального развития очень серьезно влияют на национальные политики и решения. Мы хотим помочь политикам в достижении амбициозных целей в области климата и «зеленого роста». Например, с помощью отвязки ВВП и выбросов СО2, а также повышения инвестиций, изменения поведения потребителей, управления перехода к устойчивым способам и помощи в оптимизации результатов для людей и экономик», - сказала Джейн Эбингер в рамках первого Климатического диалога «Казахстан-Украина».

По ее словам, Казахстан и Украина установили амбициозные цели по «зеленому развитию».

«Но переход и трансформация не могут быть очень легкими. Достижение целей углеродной нейтральности потребует серьезных усилий, особенно в секторе энергетики. Это потребует изменения путей Казахстана по энергоемкости и определенных изменений в политике по достижению результатов здравоохранения касательно снижения выбросов», - отметила спикер.

Она подчеркнула, что в Казахстане более 80% выбросов парниковых газов связаны с добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и сжиганием топлива.

«Основное направление движения Казахстана – это снижение выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году, в сравнении с уровнем 1995 года. Национальная система управления выбросами контролирует только 40% от общих выбросов парниковых газов. Требуются более жесткие ограничения системы, управление отходами, новые подходы в сфере ВИЭ, значительные инвестиции в период с 2021 по 2030 годы, примерно 273 млрд долларов США, направленные на меры декарбонизации. Безусловно, требуется поэтапный институциональный подход к внедрению мер по достижению этих целей», - заключила г-жа Эбингер.



