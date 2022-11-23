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Сколько средств собрано в Казахстане с платных дорог

23 Ноября 2022, 20:21
Сколько средств собрано в Казахстане с платных дорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абдуллин ответил, сколько средств собрано в Казахстане с платных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 ноября общий сбор платных дорог с 2200 км насчитывает порядка 25 млрд тенге. Эти средства, в первую очередь, направлены на содержание данных участков дорог и содержание систем взимания платы», - прокомментировал глава Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

По республике функционируют 11 платных участков автодорог протяженностью 2,2 тыс. км, которые поэтапно были внедрены в период с 2013 по 2021 годы.

Также сообщалось, что до конца года будет внедрена абонентская плата для всех видов транспортных средств согласно тарифам. Абонемент можно оформить только в том случае, если, транспортное средство состоит на учете в населенных пунктах и поселках, прилегающих к платному участку.

Порядок оформления абонементов в скором времени появится на сайте КазАвтоЖол.


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