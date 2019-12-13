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вчера 21:53
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Сколько средств республиканского бюджета не освоили
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств республиканского бюджет не освоено в текущем году, сообщил первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,3%, республиканского - 99,4% и местных бюджетов - 97,4%.В отчетном периоде из государственного бюджета произведены расходы на сумму 12 трлн. 352 млрд. тенге», - сказал Алихан Смаилов.
Глава Минфина добавил, что расходы республиканского бюджета освоены на 10 трлн. 594 млрд. тенге. Не исполнено - 69 млрд. тенге. Из них экономия - 19 млрд. тенге. Не освоено – 50 млрд. тенге.
«Основные причины неосвоения: несвоевременное представление актов выполненных работ, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений и судебные разбирательства»,- резюмировал Алихан Смаилов.
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