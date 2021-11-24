Сколько средств принесли казахстанские платные дороги в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы рассказал о введении платных участков на дорогах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно государственной программы «Нурлы жол» на 2020-2025 годы, планируется внедрение системы взимания платы на 11 тыс. км дорог республиканского значения, или 45% от общей сети. Как вам известно, система взимания платы была внедрена на четырех участках, протяженностью 682 км («Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан-Темиртау», «Алматы-Капшагай» и «Алматы-Хоргос»). Сборы за 2020 год составили 5,7 млрд тенге», - сказал Аскар Муратулы на брифинге в СЦК.

По его словам, в рамках заключенного договора с Инвестором (ТОО «Computer Vision Technologies») по устройству и обслуживанию системы взимания платы на участках автомобильных дорог республиканского значения предусмотрено до 2024 года устройство 200 единиц арок промежуточного контроля.

«В 2021 году завершены работы по устройству арок контроля в количестве 94 единиц на участках протяженностью 5,8 тыс. км. На каждой контрольной арке проведена установка программно-аппаратного комплекса в составе: камеры фиксации, обзорные камеры, промышленный компьютер, лазерный дальномер, RFID считыватель и другое», - заключил А. Муратулы.