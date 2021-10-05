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    11:41, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько средств принесет совместная добыча нефти казахстанской и российской нацкомпаний

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев напомнил о планах по совместной добыче нефти казахстанского «КазМунайГаза» и российского «ЛУКОЙЛа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, в настоящее время КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ обсуждают варианты Концепции разработки и добычи на данных месторождениях. Учитывая важность вопроса, КазМунайГазу необходимо окончательно определиться с вариантом Концепции до конца текущего года», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    По его словам, планируемая добыча нефти на этих месторождениях составит порядка 4 млн. тонн ежегодно с 2028 года.

    Объем инвестиций по прогнозам составит около 4,5 млрд. долларов США.

    «Реализация данных проектов обеспечит загрузку береговой инфраструктуры, а также гарантирует для сервисных предприятий региона новые объемы работ и услуг, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места», - отметил министр.

    «Данные проекты не вошли в Комплексный план развития, так как их реализация начнется с 2025 года. Однако они непременно окажут значительный эффект на социально-экономическое развитие региона», - заключил глава Минэнерго.



    Теги:
    Нефть/газ Правительство для граждан Энергетика Нефть Экономика Россия Мангистауская область
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