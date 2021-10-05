Сколько средств принесет совместная добыча нефти казахстанской и российской нацкомпаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев напомнил о планах по совместной добыче нефти казахстанского «КазМунайГаза» и российского «ЛУКОЙЛа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так, в настоящее время КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ обсуждают варианты Концепции разработки и добычи на данных месторождениях. Учитывая важность вопроса, КазМунайГазу необходимо окончательно определиться с вариантом Концепции до конца текущего года», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, планируемая добыча нефти на этих месторождениях составит порядка 4 млн. тонн ежегодно с 2028 года.

Объем инвестиций по прогнозам составит около 4,5 млрд. долларов США.

«Реализация данных проектов обеспечит загрузку береговой инфраструктуры, а также гарантирует для сервисных предприятий региона новые объемы работ и услуг, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места», - отметил министр.

«Данные проекты не вошли в Комплексный план развития, так как их реализация начнется с 2025 года. Однако они непременно окажут значительный эффект на социально-экономическое развитие региона», - заключил глава Минэнерго.



