Сколько средств принесет совместная добыча нефти казахстанской и российской нацкомпаний
«Так, в настоящее время КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ обсуждают варианты Концепции разработки и добычи на данных месторождениях. Учитывая важность вопроса, КазМунайГазу необходимо окончательно определиться с вариантом Концепции до конца текущего года», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.
По его словам, планируемая добыча нефти на этих месторождениях составит порядка 4 млн. тонн ежегодно с 2028 года.
Объем инвестиций по прогнозам составит около 4,5 млрд. долларов США.
«Реализация данных проектов обеспечит загрузку береговой инфраструктуры, а также гарантирует для сервисных предприятий региона новые объемы работ и услуг, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места», - отметил министр.
«Данные проекты не вошли в Комплексный план развития, так как их реализация начнется с 2025 года. Однако они непременно окажут значительный эффект на социально-экономическое развитие региона», - заключил глава Минэнерго.