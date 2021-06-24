Сколько средств предусмотрено на проведение выборов акимов районного, сельского уровней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-заседании секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина рассказала о том, сколько средств предусмотрено на проведение предстоящих выборов акимов районного, сельского уровней. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Реализация принятых норм по их организации и проведению будет осуществлена посредством выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета через Центризбирком. Так как в соответствии с пунктом 7 статьи 42 Бюджетного кодекса компенсация потери нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия вышестоящими органами нормативно-правовых актов, производится в обязательном порядке посредством выделения целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета», - отметила Сабила Мустафина.

Как известно, 24 мая 2021 года Президентом подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете» на 2021-2023 годы, где предусмотрены средства на организацию и проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельского округа.

В Законе «О республиканском бюджете» предусмотрены расходы на обеспечение и проведение выборов акимов в сумме 4,7 млрд тенге до конца текущего года с учетом возможного проведения досрочных выборов акимов.

«Примерная смета расходов основана на базовых расходах: заработная плата членов избирательной комиссии, которая занимает почти 80 % из общей сметы, также публикация в СМИ, полиграфическая и иная продукция, аренда транспорта, услуги связи, командировочные расходы, приобретение канцелярских товаров, а также средства индивидуальной защиты для всех членов избирательной комиссии. При этом, электоральный период для участковых избирательной комиссии будет длиться один месяц», - отметила Сабила Мустафина.