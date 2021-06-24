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    15:57, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько средств предусмотрено на проведение выборов акимов районного, сельского уровней

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-заседании секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина рассказала о том, сколько средств предусмотрено на проведение предстоящих выборов акимов районного, сельского уровней. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Реализация принятых норм по их организации и проведению будет осуществлена посредством выделения целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета через Центризбирком. Так как в соответствии с пунктом 7 статьи 42 Бюджетного кодекса компенсация потери нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия вышестоящими органами нормативно-правовых актов, производится в обязательном порядке посредством выделения целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета», - отметила Сабила Мустафина.

    Как известно, 24 мая 2021 года Президентом подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете» на 2021-2023 годы, где предусмотрены средства на организацию и проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельского округа.

    В Законе «О республиканском бюджете» предусмотрены расходы на обеспечение и проведение выборов акимов в сумме 4,7 млрд тенге до конца текущего года с учетом возможного проведения досрочных выборов акимов.

    «Примерная смета расходов основана на базовых расходах: заработная плата членов избирательной комиссии, которая занимает почти 80 % из общей сметы, также публикация в СМИ, полиграфическая и иная продукция, аренда транспорта, услуги связи, командировочные расходы, приобретение канцелярских товаров, а также средства индивидуальной защиты для всех членов избирательной комиссии. При этом, электоральный период для участковых избирательной комиссии будет длиться один месяц», - отметила Сабила Мустафина.


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