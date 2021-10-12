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    12:39, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько средств потребует реализация нацпроекта по развитию предпринимательства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о национальном проекте по развитию предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный проект по развитию предпринимательства направлен на повышение предпринимательской активности, акселерацию роста предпринимателей и формирование новых ниш, а также комплексное развитие конкуренции. В рамках реализации данных направлений предусмотрено 10 задач, 30 показателей и 69 мероприятий», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, общий объем финансирования Национального проекта составляет порядка 8,5 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 1 трлн тенге, в местных бюджетах - 125 млрд тенге. Также будет обеспечено привлечение частных инвестиций на сумму 7,3 трлн тенге.

    «Национальный проект направлен на обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Для достижения данной цели будут приняты меры по созданию условий для открытия собственного дела, развитию навыков под потребности предпринимателей, в том числе через организацию субсидируемых рабочих мест», - отметил министр.

    «Одной из главных задач национального проекта является повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства и разгосударствление экономики. Планируется создание и модернизация национальной товаропроводящей сети», - заключил А. Иргалиев.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Бизнес Нацпроекты Экономика
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