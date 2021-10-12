Сколько средств потребует реализация нацпроекта по развитию предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о национальном проекте по развитию предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный проект по развитию предпринимательства направлен на повышение предпринимательской активности, акселерацию роста предпринимателей и формирование новых ниш, а также комплексное развитие конкуренции. В рамках реализации данных направлений предусмотрено 10 задач, 30 показателей и 69 мероприятий», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, общий объем финансирования Национального проекта составляет порядка 8,5 трлн. тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 1 трлн тенге, в местных бюджетах - 125 млрд тенге. Также будет обеспечено привлечение частных инвестиций на сумму 7,3 трлн тенге.

«Национальный проект направлен на обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Для достижения данной цели будут приняты меры по созданию условий для открытия собственного дела, развитию навыков под потребности предпринимателей, в том числе через организацию субсидируемых рабочих мест», - отметил министр.

«Одной из главных задач национального проекта является повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства и разгосударствление экономики. Планируется создание и модернизация национальной товаропроводящей сети», - заключил А. Иргалиев.