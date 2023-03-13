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    17:36, 13 Март 2023 | GMT +6

    Сколько средств потребует присоединение к соглашению по созданию Тюркского инвестиционного фонда

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На рассмотрение Президента РК будет вынесен проект Указа «О подписании Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда». Проект соглашения размещен на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Создание Тюркского инвестиционного фонда будет содействовать развитию внутрирегиональной торговли, финансировать проекты малого и среднего бизнеса, поддержке расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей, оказанию содействия созданию и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержке проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационные и коммуникационные технологии, «зеленую» экономику, туризм», - отмечено в документе.

    Принятие проекта потребует 100 миллионов долларов США из республиканского бюджета

    Отметим, что учредителями фонда являются Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. 12 ноября 2021 года в Стамбуле главы этих государств приняли решение о создании «Тюркского инвестиционного фонда».

    Документ будет на публичном обсуждении до 29 марта.


    Теги:
    Тюркский мир Внешняя политика Казахстана Экономика Интеграция и партнерство
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