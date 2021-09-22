Сколько средств потрачено на проект «100 новых учебников на казахском языке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы озвучил сумму, затраченную на реализацию проекта «100 новых учебников на казахском языке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет такого понятия, как зарплатный фонд. В целом, была изучена практика того, как это делается в мире, были подсчитаны средства, необходимые для приобретения авторских прав в целях организации переводческой деятельности, дальше - для подготовки в печать и распространение. Здесь несколько составляющих, наиболее простая – это печать и распространение. Мы сделали открытый конкурс, в котором приняли участие крупнейшие издательства страны. Все книги печатались в Казахстане, ничего не печаталось за границей», - сказал Рауан Кенжеханулы на брифинге в СЦК.

По его словам, перевод состоял из нескольких уровней.

«Это непосредственно переводческая деятельность, дальше - научная и литературная редактура, затем верстка и подготовка к печати. Наиболее сложная часть – это выкуп прав, потому что это интеллектуальная собственность, и автор сам решает, какую стоимость ему объявить. По каждому учебнику мы вели отдельные переговоры. Если посмотреть средний расход на каждую книгу, это 3860 тенге. Каждая книга в среднем по 500-600 страниц. Потраченные средства, включая все расходы, связанные с авторскими правами, с переводом и печатью, а также с распространением составили 3860 тенге на одну книгу», - сообщил спикер.

«Здесь простая арифметика: у нас 100 учебников, каждый из которых напечатан тиражом в 10 тысяч. Весь тираж проекта – один миллион экземпляров, это примерно 3,8 млрд тенге», - заключил Р. Кенжеханулы.