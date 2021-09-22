Сколько средств потрачено на проект «100 новых учебников на казахском языке»
«Нет такого понятия, как зарплатный фонд. В целом, была изучена практика того, как это делается в мире, были подсчитаны средства, необходимые для приобретения авторских прав в целях организации переводческой деятельности, дальше - для подготовки в печать и распространение. Здесь несколько составляющих, наиболее простая – это печать и распространение. Мы сделали открытый конкурс, в котором приняли участие крупнейшие издательства страны. Все книги печатались в Казахстане, ничего не печаталось за границей», - сказал Рауан Кенжеханулы на брифинге в СЦК.
По его словам, перевод состоял из нескольких уровней.
«Это непосредственно переводческая деятельность, дальше - научная и литературная редактура, затем верстка и подготовка к печати. Наиболее сложная часть – это выкуп прав, потому что это интеллектуальная собственность, и автор сам решает, какую стоимость ему объявить. По каждому учебнику мы вели отдельные переговоры. Если посмотреть средний расход на каждую книгу, это 3860 тенге. Каждая книга в среднем по 500-600 страниц. Потраченные средства, включая все расходы, связанные с авторскими правами, с переводом и печатью, а также с распространением составили 3860 тенге на одну книгу», - сообщил спикер.
«Здесь простая арифметика: у нас 100 учебников, каждый из которых напечатан тиражом в 10 тысяч. Весь тираж проекта – один миллион экземпляров, это примерно 3,8 млрд тенге», - заключил Р. Кенжеханулы.