Сколько средств поступило в Нацфонд в июле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об активах Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец июля т.г. составили 56,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 450 млн долларов США. Для обеспечения выделения трансфертов в июле т.г. на 477 млрд тенге продано валютных активов на 1,11 млрд долларов США», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, поступления в Нацфонд в июле т.г. составили 40 млрд тенге, в том числе 65 млн долларов США в иностранной валюте.

«Инвестиционный доход Нацфонда за июль т.г. сложился положительным и составил 590 млн долларов США. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, инвестиционный доход Нацфонда на одну треть компенсировал трансферты в республиканский бюджет и составил с начала т.г. 2 млрд долларов США, или 3,5% по сравнению с 1,3 млрд долларами США за аналогичный период прошлого года», - заключил глава Нацбанка.



