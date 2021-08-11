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Сколько средств поступило в Нацфонд в июле

11 Августа 2021 11:02
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Сколько средств поступило в Нацфонд в июле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об активах Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Активы Национального фонда на конец июля т.г. составили 56,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 450 млн долларов США. Для обеспечения выделения трансфертов в июле т.г. на 477 млрд тенге продано валютных активов на 1,11 млрд долларов США», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, поступления в Нацфонд в июле т.г. составили 40 млрд тенге, в том числе 65 млн долларов США в иностранной валюте.

«Инвестиционный доход Нацфонда за июль т.г. сложился положительным и составил 590 млн долларов США. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, инвестиционный доход Нацфонда на одну треть компенсировал трансферты в республиканский бюджет и составил с начала т.г. 2 млрд долларов США, или 3,5% по сравнению с 1,3 млрд долларами США за аналогичный период прошлого года», - заключил глава Нацбанка.



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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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