Сколько средств поступило в казахстанский бюджет в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о налоговых поступлениях в бюджет в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«План по доходам без учета трансфертов исполнен на 100,6%, в бюджет поступило 7,1 трлн тенге. Обязательная выписка счетов-фактур в электронном виде с 1 января 2019 года обеспечила рост поступлений по НДС на товары внутреннего производства в 1,5 раза», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, поступления по корпоративному подоходному налогу выросли на 17%.

«Проводимая работа по цифровизации налогового и таможенного администрирования позволила повысить эффективность дистанционного контроля на 36% и налоговых проверок на 70%, при снижении их количества на 30%. Усилен мониторинг ввоза товаров в страну на государственной границе с государствами-членами ЕАЭС. Расхождение по зеркальной статистике с Китаем снижено с 53 до 48%», - отметил министр.

Глава Минфина подчеркнул, что за счет усиления мер администрирования обеспечено поступление более 900 млрд тенге.

«Во время рассмотрения отчета были озвучены замечания по исполнению доходной части. Разрешите дать краткое пояснения по ним. Первое, относительно снижения доли корпоративного подоходного налога с юридических лиц. Несмотря на высокую динамику поступлений КПН, снижение его доли в основном объясняется увеличением доли НДС на 11 процентных пункта. Второе - к замечанию об исполнении доходной части республиканского бюджета за счет авансирования платежей. Вопрос носит методологический характер и соответствует международной практике, включая страны ОЭСР (США, Франция, Люксембург). Механизм авансирования удобен для самих субъектов крупного и среднего бизнеса», - заверил Е. Жамаубаев.

«Третье. Отмечено снижение налоговых поступлений консолидированного бюджета по отношению к ВВП с 17,9 до 17,6% в 2019 году. Это обусловлено снижением мировой цены на нефть на 10%. Касательно вопроса налоговых льгот и преференций хотелось бы отметить, что Правительством проводится соответствующая работа по их оптимизации», - заключил спикер.