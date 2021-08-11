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Сколько средств поступило в госбюджет за 7 месяцев 2021 года

11 Августа 2021 10:07
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Сколько средств поступило в госбюджет за 7 месяцев 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств поступило в государственный бюджет за 7 месяцев 2021 года. Об этом рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В государственный бюджет доходов поступило на сумму 5 трлн 832 млрд тенге, или план исполнен на 105,8%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 3,6 трлн тенге, или план исполнен на 100,1%. В целом план по доходам перевыполнен на 4 млрд тенге, из них налоги не исполнены на 3 млрд тенге», - сказал министр финансов.

По его словам, основные суммы неисполнения по налогам приходятся на НДС на импорт, КПН, ЭТП на сырую нефть и НДПИ.

«План по НДС на импорт не исполнен в связи со снижением товарооборота РК с третьими странами по сравнению с первым полугодием 2020 года на 1,7%, или на 593 млн долл. Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за январь-июль 2021 года по 744 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%. Основной причиной неисполнения плана по ЭТП на сырую нефть стало снижение объемов добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз. Неисполнение плана по НДПИ связано со снижением ставки на подземные воды и уменьшением объема добычи полезных ископаемых. Тем не менее, план перевыполнен по НДС на ТВП в связи с увеличением оборотов по реализации в 1,6 раза», - отметил Ерулан Жамаубаев.

При этом, по его словам, обязательства перед бизнесом по возврату НДС выполняются своевременно, хотя сумма возврата увеличилась на 8,3%.


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#Правительство РК   #Экономика   #Минфин РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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