Сколько средств поступило от утильсбора в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев ответил, сколько средств от утилизационного сбора собрали за 2021 год и за последние пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 2016 по сентябрь 2021 года объем поступивших денежных средств от производителей-импортеров в виде утилизационного платежа составил 614 млрд 488 млн тенге. Конкретно за 2021 год было собрано утилизационного платежа на сумму 172 млрд тенге», - сообщил Сериккали Брекешев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По информации министра, отечественным автопроизводителям на стимулирование производства, а также сельскохозяйственной техники в Казахстане за последние пять лет было направлено 295 млрд 586 млн тенге.

«Остальная сумма направлена: на финансирование скидки, представленной производителям транспортного средства или сельскохозяйственной техники, произведенных в РК - 20 млрд 187 млн тенге (при сдаче на утилизацию выдается сертификат на приобретение отечественного автомобиля); выплату на утилизацию автокомпонентов - 3 млрд 384 млн, выплату на утилизацию отходов упаковки - 7 млрд 266 млн, выплату на утилизацию электрических отходов - больше 500 млн, оплату за утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств и сельскохозяйственной техники было направлено 29 млрд 183 млн тенге», - отметил Сериккали Брекешев.

