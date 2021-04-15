Сколько средств нужно на ремонт дорог, будет определять информационная система

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о ходе цифровизации казахстанских автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При поддержке Всемирного банка внедряется информационная «Система по управлению дорожными активами», которая на основании детального инструментального обследования дорог прогнозирует необходимые объемы инвестиций для ремонтно-восстановительных работ (с 2018 года запущены в эксплуатацию 16 передвижных дорожных лабораторий для сбора информации о состоянии автомобильных дорог)», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, при координации Министерства внутренних дел с участием местных исполнительных органов активно развиваются системы интеллектуального контроля за дорожным движением.

«На дорогах установлено 13,2 тысяч автоматических камер фиксации нарушений ПДД (далее –АФН ПДД), которыми только в 2020 году выявлено 3,6 млн нарушений, по ним в бюджет государства в виде штрафов поступило 18 млрд тенге. С их помощью в 2020 году выявлено 46,6% всех нарушений ПДД, а в г.г. Нур-Султане и Алматы – их доля доходит до 80% и 50% соответственно. Внедрение систем АФН ПДД не только повышает дисциплину участников дорожного движения, но и значительно влияет на снижение уровня аварийности», - отметил Премьер.

В этой связи, подчеркивает глава Правительства, для принятия системных мер территориальными подразделениями органов внутренних дел проведен анализ мест совершения ДТП, определены наиболее аварийно-опасные участки, по результатам которых перед местными исполнительными органами инициированы конкретные предложения по расширению сети АФН ПДД, в т.ч. в рамках проектов государственно-частного партнерства.

«С учетом заявленных потребностей по приобретению систем АФН ПДД утверждены Дорожные карты на 2020-2022 годы, в рамках которых предусмотрено поэтапное выделение денежных средств из местных бюджетов. Так, в Павлодарской области определены и согласованы дополнительно 30 линейных участков и 20 перекрестков для установки систем АФН ПДД, в Западно-Казахстанской области планируется установка 40 таких систем. В семи регионах (Акмолинской, Алматинской, Атырауской, ЗКО, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях) на 2020-2022 годы в рамках государственно-частного партнерства предусмотрено выделение денежных средств на установку систем АФН ПДД на сумму 12 млрд. 898 млн. тенге. В остальных регионах механизм финансирования мероприятий по установке систем АФН ПДД прорабатывается с учетом возможностей местных бюджетов», - заключил А. Мамин.