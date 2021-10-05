НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств необходимо для строительства девяти новых водохранилищ в Казахстане, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На предстоящие пять лет запланировано строительство девяти новых водохранилищ для аккумулирования воды в объеме 1,7 км3. Это позволит снизить угрозу паводковых явлений для 14 населенных пунктов, ввести в оборот 195,3 тыс. га новых орошаемых земель, создать более 20 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Министр сообщил, что, согласно предварительным расчетам, общая стоимость строительства девяти водохранилищ составляет 59,4 млрд тенге, из них поддержано в Республиканском бюджете 11,3 млрд тенге на 2022-2024 годы. Для завершения разработки проектно-сметной документации (ПСД) дополнительно необходимо 700 млн тенге, а также для реализации строительно-монтажных работ (СМР) до 2025 года – 47,4 млрд тенге.

«Реализация данных проектов приведет к снижению водной зависимости от соседствующих стран: до 30% от Кыргызстана, до 25% от Узбекистана и до 15% от России», - пояснил Сериккали Брекешев.

Было отмечено, что уже практически завершены строительно-монтажные работы по водохранилищу «Кенсай-Коскорган-2» в Туркестанской области, по пяти водохранилищам завершена разработка ТЭО. Это Ргайты, Акмола, Калгуты, Большой Узень, Покатиловское. По водохранилищам Караузяк, Бузулук ведется разработка ПСД (завершение планируется во втором квартале 2022 года).



